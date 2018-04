Serie A: Benevento-Fiorentina 0-3, sanniti ancora fermi a zero

Niente da fare per il Benevento , che perde la nona partita su nove e resta fermo a zero punti. Al Vigorito la Fiorentina passa con un netto 3-0 e sale a quota 13. Benassi sblocca il match al 18' grazie a un assist di Simeone , poi è Babacar a raddoppiare in apertura di ripresa (47'). Il tris porta la firma di Thereau (66'), a segno su calcio di rigore assegnato per il fallo di Brignoli su Babacar.

LA PARTITA

Sta diventando un vero incubo il campionato del Benevento, ancora fermo a zero punti ma - fattore ben più grave - troppo spesso incapace di restare dentro la partita quantomeno con orgoglio e grinta. I sanniti conquistano un altro zero, il nono in nove giornate, ed entrano nella storia del massimo campionato italiano: mai nessuno aveva cominciato in questo modo.



La Fiorentina va sul velluto perché di fronte a sé, sostanzialmente, c'è un gruppo di giocatori che nemmeno ha la forza di tentare una reazione una volta subito lo svantaggio. Ad aprire il match è Benassi, bravo a inserirsi col contagiri al minuto 18: Simeone lavora bene spalle alla porta e serve l'ex granata, che con il destro fa secco Brignoli. La squadra di Pioli continua a crescere con un 4-3-3 decisamente organizzato: Badelj fa da scudo davanti alla difesa, Veretout è il cervello in mezzo al campo mentre Benassi è abile a inserirsi sulla trequarti senza dare punti di riferimento. A fare il resto, poi, è il trio davanti molto bene assortito nonostante un Chiesa oggi meno spumeggiante rispetto ad altre volte.



Simeone lotta su ogni pallone, fa salire la squadra ed è sempre pronto a pungere; Thereau inizia defilato e poi entra nel vivo del match nella ripresa, quando entra subito Babacar al posto proprio del Cholito, fermato da un guaio muscolare. Il senegalese, finalmente dentro con il giusto atteggiamento, raddoppia da due passi al 47' (assist di testa di Veretout) e poi sostanzialmente archivia la gara al 64', quando scatta in profondità e viene steso da Brignoli in uscita: Thereau dal dischetto non perdona (66') e sale a quota sei nella classifica marcatori. Del Benevento, soprattutto nella ripresa, non c'è alcuna traccia e va registrato solamente il palo di Cataldi (36' del primo tempo) con un destro da fuori area: una chance estemporanea in mezzo al nulla. Siamo solo al 22 di ottobre, ma certi segnali sono gravi: la Serie A, a prescindere dalle doti tecniche di una squadra, va onorata fino alla fine con dignità e serietà.