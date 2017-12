Il Genoa sfata il tabù Marassi: Benevento beffato

23 dicembre 2017

Arriva un'altra beffa, l'ennesima della stagione, per il Benevento . Questa volta per mano del Genoa , che a Marassi conquista tre punti grazie a un calcio di rigore trasformato da Lapadula al 47' del secondo tempo dopo essere stato steso in area da Belec. Un successo importante per il Grifone, visto che si è trattato del primo in casa della stagione. In classifica la squadra di Ballardini sale a quota 17 punti, il Benevento resta fermo a 1.

LE STATISTICHE DI GENOA-BENEVENTO

• In cinque delle ultime sei partite di Serie A, il Genoa ha segnato esattamente una rete: nel parziale i rossoblu hanno ottenuto tre successi (2N, 1P).

• Prima vittoria casalinga in questa Serie A per il Genoa, che non otteneva un successo tra le mura amiche da maggio (2-1 contro il Torino).

• I Grifoni inoltre non mantenevano la propria porta inviolata in una partita casalinga di campionato da maggio (contro l’Inter).

• Il Benevento ha perso tutte e nove le trasferte di questo campionato ed in sei di queste non ha trovato il gol.

• Entrambe le reti di Lapadula in questo campionato sono arrivate su rigore e da subentrato.

• Tre trasformazioni su tre calci di rigore battuti dal Genoa in questa Serie A: due di Lapadula, una di Galabinov.