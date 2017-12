Il Benevento sfata il tabù vittoria: 1-0 al Chievo

30 dicembre 2017

BENEVENTO-CHIEVO 1-0 Benevento (3-4-3) : Belec 7; Djimsiti 6, Lucioni 6.5, Costa 6 (26'st Gravillon 6); Lombardi 6, Viola 6, Memushaj 6.5, Venuti 6; Brignola 6.5, Coda 7 (32'st Di Chiara 6), Parigini 6 (40' D'Alessandro 6). A disp.: Brignoli, Letizia, Del Pinto, Ciciretti, Chibsah, Gyamfi, Puscas, Armenteros. All. De Zerbi 7. Chievo (4-3-1-2) : Sorrentino 5; Cacciatore 5.5, Tomovic 5, Cesar 5, Gobbi 5.5; Depaoli 5 (31'st Pucciarelli 5.5), Radovanovic 6, Hetemaj 5.5 (23'st Garritano 5.5); Birsa 5; Pellissier 5, Inglese 5 (10'st Stepinski 5.5). A disp.: Seculin, Confente, Jaroszynski, Dainelli, Rigoni, Gaudino, Leris, Bani, Bastien. All. Maran 5.5. Arbitro : Fourneau. Marcatori : 19'st Coda Ammoniti : Radovanovic (C), Memushaj (B), Pucciarelli (C).

LE STATISTICHE DI BENEVENTO-CHIEVO

• Prima storica vittoria in Serie A per il Benevento, arrivata anche grazie al primo clean sheet nel massimo campionato.

• Record di tiri nello specchio (9) per il Benevento in un match di questo campionato.

• E record anche di tiri subiti (solo 9) per il Benevento, mai così pochi in un match di A.

• Il Chievo ha vinto solo una volta nelle ultime 10 giornate (3N, 6P) e in questo parziale per ben cinque volte non ha segnato.

• Massimo Coda ha trovato il suo primo gol con il 28esimo tiro in questo campionato.

• Il Benevento ha trovato il gol in tutte le ultime 5 gare giocate al Vigorito in Serie A.

• Il Chievo ha invece concesso gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A.

• 7 dei 10 gol segnati del Benevento in questo campionato sono arrivati su palla inattiva (comprese punizioni dirette e calci di rigore).