Doping, TNA: un anno di squalifica per Fabio Lucioni

16 gennaio 2018

La prima sezione del Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia, dunque, non fa sconti a Lucioni. Una dura batosta per il difensore del Benevento classe '87, che ora dovrà stare lontano dai campi di gioco per molto tempo. A nulla è dunque servita l'assunzione di responsabilità del medico sociale del Benevento, se non a peggiorare anche la posizione del medico, colpito anche lui con una lunga squalifica di 4 anni.



Una brutta notizia per Lucioni, ma anche per il Benevento, che perde così nuovamente il suo capitano in un momento delicatissimo della stagione. Dopo la prima condanna, il centrale giallorosso, era infatti tornato a giocare in attesa del responso definitivo, contribuendo alla crescita della squadra di De Zerbi, che ora probabilmente chiederà alla società di tornare sul mercato nonostante l'arrivo di Billong.