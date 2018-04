Crisi Benevento, Nina Moric scrive a Vigorito: "Ho io la soluzione"

28 novembre 2017

Dopo quattordici giornate, il Benevento è ancora inchiodato a zero punti. Una crisi infinita, che ha toccato particolarmente Nina Moric . La showgirl si è presa infatti la briga di scrivere su Facebook al presidente Vigorit o, suggerendogli la sua "ricetta". Un elenco dettagliato di operazioni da compiere per risollevare le sorti del club. Dalla gestione della rosa al mercato . Tutto sfruttando i suoi contatti in Italia, Qatar, Giordania e Iraq. " Proviamo... tanto peggio di così ", scrive Nina.

La lista della Moric delle cose da fare per non far sfigurare il Benevento in Serie A è lunga. Roba forte. E così per non perderci nemmeno un consiglio della showgirl preferiamo pubblicare l'intera lettera indirizzata a Vigorito. Eccola di seguito