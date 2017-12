Benevento, senti De Ceglie: "Il Centro giovani di Aosta è più organizzato"

29 dicembre 2017

E' finita senza nemmeno iniziare l'avventura di De Ceglie a Benevento, dove il terzino - al momento svincolato - è stato in prova un paio di settimane prima di venire scartato dal club campano. Un'esperienza evidentemente poco soddisfacente per tutti, visto che il giocatore non è stato tenero con la società nel corso di un'intervista al 'Corriere di Torino': "Non vorrei dirlo, ma forse devo. Siamo più organizzati noi, al Centro giovani calciatori Aosta".