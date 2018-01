Benevento, Lucioni shock: "Svegliatevi nelle casse di mogano"

17 gennaio 2018

Fabio Lucioni non ha preso bene la squalifica di un anno decisa dal Tribunale Nazionale Antidoping. L'ormai ex capitano del Benevento si è sfogato con un post shock su Instagram: "Con la speranza che domani mattina vi svegliate... congelati... e per trasportarvi servono delle casse di mogano. Buonanotte a loro: a buon intenditor poche parole". Parole durissime, sicuramente da condannare. Il difensore centrale è stato fermato dopo che era risultato positivo al Clostebol a un controllo del 10 settembre scorso.