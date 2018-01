Benevento, Ciciretti vicino al Getafe

13 gennaio 2018

Amato Ciciretti è vicinissimo al Getafe : il centrocampista del Benevento , che sembrava destinato al Napoli, potrebbe trasferirsi in Spagna in prestito fino a giugno . E' previsto per lunedì, infatti, il summit decisivo con le due società a un passo dall'accordo secondo quanto riportato dal sito TuttoMercatoWeb.com. Il club di De Laurentiis comunque non scompare dal futuro del giocatore: il Benevento deve solo formalizzare l'intesa con gli azzurri per la prossima stagione.

Il futuro del 24enne romano comunque resta tinto d'azzurro: il passaggio al Napoli a parametro zero (il suo contratto scade a giugno) sembra cosa fatta. Per qualche tempo si era valutato l'ipotesi di un suo arrivo sotto al Vesuvio già a gennaio o, in alternativa, il Napoli aveva pensato di inserirlo nell'affare Verdi. Ma il matrimonio tra Ciciretti e la squadra di Sarri si farà solo in estate. Per ora la pista spagnola si avvicina sempre di più: il Getafe, secondo indiscrezioni di mercato, offrirebbe duecentomila euro per avere in prestito il centrocampista con il Benevento che risparmierebbe anche sull'ingaggio.

ALTRE TRATTATIVE

Chi potrebbe davvero arrivare al Napoli a gennaio è Simone Verdi. E il Bologna inizia a valutare seriamente le alternative nel caso in cui dovesse perdere il suo attaccante. Il primo nome della lista è quello di Riccardo Orsolini, esterno poco utilizzato da Gasperini. Il giocatore dell'Atalanta è di proprietà della Juventus e potrebbe trasferirsi in Emilia per cercare un maggior minutaggio e fare esperienza in A. L'attaccante potrebbe raggiungere Donadoni in prestito fino a giugno con un diritto di riscatto fissato a 7 milioni e un controriscatto, a favore dei bianconeri, di 12. Il club rossoblu, nel frattempo, stringe per il difensore Nehuen Paz: la'rgentino classe '93 del Newell's Old Bopys potrebbe arrivare per 800mila euro più il 10% su una possibile futura rivendita.



In casa Torino, intanto, si pensa a blindare Daniele Baselli, finito nel mirino del Milan. Secondo Tuttosport i granata non avrebbero alcuna intezione di privarsi del centrocampista vista l'intenzione di mister Mazzarri di puntare forte sul giocatore.



Molto attivo in questa sessione di mercato è il Cagliari che avrebbe trovato l'accordo con Charalampos Lykogiannis: il laterale greco è in scadenza con lo Sturm Graz e ha dato il suo assenso al trasferimento in Italia. Per i sardi resta da perfezionar el'intesa con gli austriaci.