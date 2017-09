Benevento: Baroni si gioca la panchina. Tre i candidati

30 settembre 2017

Il Benevento ha preparato in ritiro la delicata partita di domani contro l'Inter che potrebbe essere decisiva per la permanenza in panchina dell'allenatore Marco Baroni. A zero punti dopo sei giornate, la dirigenza del club sta meditando sulle scelte da fare: non è contro l'Inter che deve esserci per forza la svolta a livello di numeri, ma un chiaro segnale per sperare nella risalita sì.



La squadra giallorossa, dopo quattro giorni di ritiro in un albergo romano, si è trasferita a Venticano (centro irpino a pochi chilometri dal capoluogo sannita) per preparare i dettagli del match contro la formazione di Luciano Spalletti.

Al "Ciro Vigorito" intanto domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. I biglietti in prevendita sono andati subito esauriti e ci sarà stato il primo sold out della stagione. E' destinato ad essere superato anche il record stagionale di spettatori di 14mila 839 spettatori ottenuto contro la Roma.

Quanto all'immediato futuro della panchina, siamo alle voci di questi ultimi giorni. I candidati a prendere il posto di Baroni sono Colantuono, Cosmi e Iachini.