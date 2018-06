Bayern, scontro con Lewandowski: "Ci porti 200 milioni..."

6 giugno 2018

Sembra insanabile la rottura tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski: il club non ha preso bene il cambio di procuratore dell'attaccante polacco che ritiene finita la sua esperienza coi bavaresi. La società tedesca, da parte sua, non ha intenzione di contrattare: "Se il suo agente non ha in mano un'offerta da 200 milioni non alziamo neanche il telefono" sarebbe il messaggio, riportato dalla Bild, fatto arrivare al procuratore dell'ex Dortmund.