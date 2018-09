Bayern Monaco, rottura del legamento del ginocchio per Tolisso

16/09/2018

La vittoria contro il Bayer Leverkusen lascia in eredità al Bayern Monaco un doppio grave infortunio e tanta rabbia. Corentin Tolisso starà fuori diversi mesi per la rottura del legamento anteriore del ginocchio destro mentre Rafinha ha subito una lesione dei legamenti della caviglia dopo il brutto fallo di Bellarabi . E proprio sul centrocampista tedesco si sono scatenati Kovac e Hoeness: "Meritava due cartellini rossi".

Se l'infortunio del centrocampista francese - rottura dei legamenti crociati e dei legamenti esterni del menisco del ginocchio destro - è stato tanto sfortunato quanto casuale (duello volante con Volland), in quello del brasiliano c'è la forte responsabilità di Bellarabi che è andato dritto sulla caviglia dell'avversario rimediando un cartellino rosso.



Non abbastanza, comunque, per l'allenatore del Bayern: "Non è solo espulsione, meritava la doppia espulsione. Ho la sensazione che siamo una preda facile" le parole di Kovac. Anche più duro il presidente Hoeness: "Quel fallo è una porcheria, gli ha voluto far male di proposito. Lo dovrebbero squalificare per tre mesi a causa della sua stupidità".