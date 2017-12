Un Santo Stefano a tutto sport

25 dicembre 2017

Quale modo migliore di smaltire il pranzo di Natale se non fare un po' di sport? Certo, magari seduti sul divano... L'occasione arriva a Santo Stefano , una giornata che quest'anno sarà più ricca di eventi che mai. Senza contare l' Nba della notte, da mezzogiorno a sera inoltrata sarà un susseguirsi di partite. Si inizia alle 12 in punto, quando il campionato di basket manderà in scena il big-match della dodicesima giornata tra l' Olimpia Milano e la sorprendente capolista Brescia . A seguire, altre quattro partite, con inizio dalle 15 alle 20,45: in campo nell'ordine Varese-Bologna, Cremona-Brindisi, Venezia-Sassari e Cantù-Pesaro.

Il piatto forte della giornata, però, sarà la Premier League con il classicissimo Boxing Day. Aprià le danze il Tottenham prossimo avversario della Juve in Champions League, con la sfida al Southampton delle 13.30. All'ora del thé o quasi, tocca al Chelsea ospitare il Brighton e il Manchester United affrontare il Burnley, mentre alle 18.30 sarà la volta del Liverpool in casa contro lo Swansea.

Praticamente in concomitanza toccherà al volley, con Superlega e A1 femminile chiamate sottorete per le rispettive giornate di campionato.

E per dolce? Ecco la novità Coppa Italia con il primo dei quarti di finale. In attesa del derby milanese di mercoledì, saranno Lazio e Fiorentina a giocare per un posto in semifinale. Appuntamento alle 21 allo Stadio Olimpico. Sazi?