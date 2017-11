Eurolega: Jerrels super, Milano vince a Valencia

15 novembre 2017

La reazione d'orgoglio che Milano doveva dare in Eurolega è arrivata. Dopo l'umiliante sconfitta casalinga di sette giorni fa con lo Zalgiris Kaunas, l'Olimpia ringrazia uno strepitoso Jerrells che al suo ritorno sforna una prestazione strepitosa e trascina i biancorossi nei due overtime che sono serviti per arrivare piegare un'immortale Valencia fino al 98-103 finale. Con un 53.5% da due e un discreto 44.7% da tre l'Armani Exchange compie la rimonta della vita, figlia di un orgoglio uscito dopo il parziale di 13-0 inflitto dagli spagnoli a inizio terzo quarto.



Difesa piuttosto attenta e attacco mediamente buono nei primi 10'. L'equilibrio si interrompe quando Valencia prova l'allungo sul 18-14 (tripla di Green), ma ci pensa subito Jerrels a ridimensionare le intenzioni degli spagnoli con i primi due punti nel suo ritorno a Milano. Il 20-19 con cui si chiude il primo quarto fotografa nitidamente il punto a punto del Fuente San Luis.



In apertura di secondo quarto Milano perde la bussola, salvo poi ritrovarla dopo poco. La tripla di Jerrels (23-24), gli iberici piazzano un parziale di 7-0 grazie ai tiri di Pleiss ma permettono all'Olimpia di rifarsi sotto e di riportare il punteggio in parità: Goudelok ne mette cinque in un amen per il 34-34 al 16'. Punto a punto, i meneghini falliscono l'allungo dopo il 39-41 (altri tre punti di Goudelok sulla sirena dei 24) e si ritrovano nuovamente a inseguire all'intervallo lungo: 45-41.



Il 62-45 (massimo vantaggio) di rientro dagli spogliatoi sembra tagliare le gambe a Milano. Green ne infila 8 in un battito di ciglia ma l'Olimpia rompe subito il ghiaccio e, dopo un digiuno durato più di 3', il passivo scende sotto la doppia cifra (62-54 con penetrazione di Goudelok) fino ad arrivare a un incoraggiante -3 all'ultimo riposo.



I biancorossi ci credono: la tripla di Jefferson fissa il 69-67, ritornando al leitmotiv del primo quarto. Tanti errori, punto a punto, Milano non si schioda dal -2 fino a quando Thedore non la pareggia (74-74) a 13 secondi dalla fine. Nel primo supplementare si va avanti a suon di triple, e dopo il pari 85 dei primi 5' Jerrelos si scatena nel secondo overtime: Milano raggiunge il +11, poi si adagia sugli allori e chiude sul 98-103.



Venerdì si torna sul parquet per sfidare Bamberg e chiudere la due giorni di Eurolega. Domenica, invece, sarà di nuovo campionato con l'ottava giornata: per Milano è in calendario l'esame Avellino, in una gara che ha il sapore dello scontro diretto.



Il tabellino

98-103

Valencia: Van Rossom 13, Dubljevic 18, Vives 6, Martinez 4, San Emeterio 16. Pleiss 13 sastre, Thomas, Green 22, Doornekamp 6. Coach Vidorreta

Milano: Giudelock 17, Micov 5, Kalnietis 3, Tarczeewski 4, Cinciarini 3, M'Baye 6, Theodore 20, Jefferson 7, Jerrells 30, Gudaitis 8. Coach Pianigiani