Barcellona, svelata la maglia per la prossima stagione: sarà modello Croazia

19/09/2018

Rivoluzione in vista per il Barcellona. No, il presidente Josep Bartomeu non sta pensando di vendere Lionel Messi, piuttosto di fagli indossare un nuovo vestito. A lui come a tutto il resto della squadra, perché l'indiscrezione che filtra dal quotidiano catalano Sport è clamorosa: la nuova maglia blaugrana per la stagione 2019-2020 non avrà linee continue, né verticali né orizzontali, ma sarà a quadri.

La Nike realizzerà per i campioni di Spagna in carica una divisa in stile Croazia con una decina di quadri granata e blu nella parte principale. Sulle spalle invece un'unica tonalità, quella blu. Sarà così la prima volta nella storia in cui non comparirà nessuna linea verticale sulla maglia dei catalani. Infatti sia la casacca del centenario realizzata nel 1999 sia quella di per sé sorprendente a strisce orizzontali della stagione 2015-2016 avevano pur sempre una linea in verticale (gialla sui lati 3 anni fa).

E sembra che il Barcellona abbia dato già l'ok definitivo all'azienda americana, come ha riportato l'ex direttore di Sport Joan Vehils in un tweet.

Exclusiva!!! Así será la nueva camiseta Nike del Barça!!! A cuadros!!! Pronto empezará la producción y ayer ya la vieron algunos ejecutivos el FC Barcelona. Mi pronóstico es que arrasará!!! pic.twitter.com/AMuIniLMFm — Joan Vehils (@jvehils) 18 settembre 2018

La settimana scorsa era invece circolata una versione "Frankenstein" della maglia, ricca di particolari dei disegni delle 20 divise preparate dalla Nike per celebrare il sodalizio iniziato nel 1998, così come l'azienda americana fece con l'Arsenal nel 2014, quando disse addio alla sponsorizzazione dei Gunners. In questo modo sarà accontentato Ivan Rakitic, che aveva chiesto ultimamente alla società un "dettaglio" che lo legasse ancora di più alla maglia... oltre a un aumento di stipendio per il rinnovo del contratto.

