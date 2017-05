Barcellona, Messi dice no alla prima proposta di rinnovo

6 maggio 2017

Messi per ora dice no . Secondo l'indiscrezione riportata dal quotidiano spagnolo As, l'argentino avrebbe rifiutato la prima offerta di rinnovo fatta dal Barcellona . La proposta avanzata dal club blaugrana sarebbe stata compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro a stagione ma la Pulce al momento non l'ha ritenuto adeguata. Il prolungamento del contratto che scade nel 2018 sembrava una formalità ma a quanto pare la trattativa dovrà proseguire.

Il Barcellona resta comunque fiducioso: se c'è stato un momento dell'anno (a dicembre) in cui il rinnovo non sembrava scontato, gli ultimi mesi hanno invece mostrato segnali incoraggianti. Il legame tra la Pulce e il club è fortissimo e la volontà delle parti dovrebbe condurre a un effettivo prolungamento anche se al momento la situazione è in una fase di stallo. Messi rappresenta la storia del Barcellona e il giocatore a sua volta sente fortissima la riconoscenza per il club che lo scovato, curato e lanciato. E nonostante una stagione complicata e qualche critica di troppo, poi regolarmente smentita a suon di gol, il rapporto sembra destinato a proseguire anche se servirà trattare ancora per allontanare aspiranti spasimanti pronti a fare follie per allontanare il numero 10 dalla Catalogna.



Il dialogo tra l'entourage di Leo Messi e la società di Bartomeu proseguirà nelle prossime settimane, senza fretta ma con l'intenzione di trovare un punto d'incontro.