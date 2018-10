Barcellona, Bartomeu: "Pogba da noi? Resterà ancora per molto allo United"

01/10/2018

Josep Bartomeu è convinto: "Paul Pogba resterà ancora per molto tempo al Manchester United". Il presidente del Barcellona lo ha detto in un'intervista a The Times, in cui ha anche smentito le voci di un'offerta estiva per il centrocampista francese. Si parlava, infatti, di Yerry Mina, André Gomes e soldi per il numero 6 dei Red Devils: "Ho letto di questi rumors, non solo riguardo a Pogba. Ma la realtà è che la maggior parte dei club non vuole cedere i giocatori migliori. Vogliono crescere, l'interesse non è più nel fare soldi vendendo. Vogliono vincere per generare introiti".