BARCELLONA, VIDAL SUL GINOCCHIO: "SONO TUTTE BUGIE"

06/09/2018

Arturo Vidal non ci sta e risponde duramente alle ultime voci circolate riguardo ad un possibile nuovo problema al ginocchio già infortunato in passato: “Ho sentito molte cose sul mio conto ma sono tutte bugie, non ho niente che non va - le sue parole dal ritiro del Cile -. Il viaggio mi ha portato 24 ore dopo in Cile rispetto agli altri, per questo l'allenamento è stato differenziato, ma va tutto bene".