Simeone: "Nessun dubbio, io resto all'Atletico"

12 maggio 2017

Diego Simeone scioglie ogni dubbio sul suo futuro. Nella conferenza stampa di presentazione dell'Audi Cup, torneo amichevole che si terrà nel prossimo mese di luglio, il tecnico ha parlato chiaro: "Il fatto che io sia qui a presentare questo torneo è un segnale sulla mia permanenza: ci vediamo a luglio. Siamo felici di competere in questo torneo, contro squadre come Liverpool e Bayern che incontreremo sicuramente nella prossima Champions".

"Parteciparvi è un passo avanti nel percorso di crescita intrapreso dall'Atletico negli ultimi anni e giocare in questo torneo prima che inizi la stagione ci sarà molto utile per capire le nostre esigenze per affrontare l'annata". Un messaggio chiaro e perentorio per le squadre che negli ultimi tempi hanno avvicinato il tecnico argentino su tutte l'Inter.