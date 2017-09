Roma: Schick migliora, ma è out per l'Atletico

10 settembre 2017

È allora molto probabile che l'ex Samp, oltre all'esordio dei giallorossi in Champions League, salterà l'altro match in programma per la prossima settimana all'Olimpico, quello contro l'Hellas Verona di sabato sera. Comunque le condizioni del numero 14 verranno monitorate giorno per giorno in modo da valutarne un rientro graduale in gruppo magari dopo qualche giorno di lavoro personalizzato.



Contro l'Atletico Madrid spazio perciò ancora a Gregoire Defrel sulla destra con Edin Dzeko al centro dell'attacco, mentre sulla sinistra Diego Perotti è in vantaggio su Stephan El Shaarawy per una maglia da titolare. È a loro che si affiderà Eusebio Di Francesco per sfatare il tabù Champions: la Roma non vince, infatti, dal 4 novembre 2015 con il 3-2 sul Bayer Leverkusen, unico successo nelle ultime 15 partite del massimo torneo continentale.