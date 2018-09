ATLETICO, DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA PER KALINIC

07/09/2018

In casa Atletico si ferma Nikola Kalinic. L'attaccante ex Fiorentina e Milan si è infortunato nel corso dell'allenamento mattutino con i madrileni, riportando una forte distorsione alla caviglia destra. Il giocatore è stato costretto ad interrompere la seduta: da valutare l'entità del recupero. L'avventura con i Colchoneros del croato non è iniziata nei migliori dei modi: fino ad ora, ha collezionato appena 25 minuti in campo.