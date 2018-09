ATLETICO: HERNANDEZ IN OSPEDALE

15/09/2018

Assenza dell'ultimo minuto per l'Atletico Madrid a meno di due ore dal fischio d'inizio del match casalingo con l'Eibar valido per la quarta giornata della Liga spagnola. Lucas Hernandez, come riporta il quotidiano spagnolo 'As', si trova infatti in ospedale presso la Clinica Universitaria de Navarra dopo aver avvertito nella notte dolori nella zona addominale: i primi esami hanno escluso un possibile caso di appendicite. Diego Godin, che doveva essere risparmiato in vista della Champions League, scenderà così in campo dal 1' accanto al connazionale Gimenez.