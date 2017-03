Spaccio e rapine: arrestati ultras dell'Atalanta

7 marzo 2017

"SPACCIO E CONSUMO DI DROGA ALLO STADIO"

"L'indagine ha evidenziato un'attività sistemica di spaccio da parte degli ultras nei confronti dei supporter". Lo dice il direttore del Servizio Centrale Operativo della polizia, Alessandro Giuliano, commentando l'inchiesta della squadra mobile di Bergamo e dello Sco che ha portato all'emissione di una serie di provvedimenti nei confronti di diversi appartenenti ai gruppi del tifo organizzato dell'Atalanta. Le indagini, ha spiegato Giuliano, durate quattro-cinque mesi, "hanno permesso di documentare grazie ai sistemi di videosorveglianza e alle intercettazioni lo spaccio da parte degli ultras in un bar adiacente lo stadio". La cocaina non solo veniva venduta ma anche consumata nei bagni del bar e in alcuni casi anche nello stadio. Gli investigatori della polizia hanno anche documentato una serie di rapine, estorsioni e violenze nei confronti dei consumatori di droga e "osservato - dice Giuliano - che alcuni degli indagati erano stabili consumatori di cocaina subito prima dell'inizio dei match degli orobici". Al momento non sono emersi contatti tra i tifosi arrestati e altre tifoserie organizzate.