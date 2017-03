Serie A: tra Atalanta e Fiorentina finisce 0-0

LA PARTITA

Gasperini, che non può contare sullo squalificato Kessie, schiera a sorpresa D'Alessandro al fianco di Gomez alle spalle di Petagna, con Kurtic nel centrocampo a quattro completato da Freuler e da Conti-Spinazzola sulle fasce. Nella Fiorentina l'acciaccato Bernardeschi va in panchina. Paulo Sousa schiera Borja Valero e Ilicic dietro Kalinic, con Chiesa sul versante destro e Tello sul lato opposto della mediana.



Nei primi 15' si assiste a un monologo bergamasco: pressing costante degli uomini di Gasperini, che costringono all'angolo gli ospiti. La fascia destra della difesa viola soffre tantissimo gli inserimenti ora di Spinazzola, ora del Papu Gomez: Sanchez è in confusione totale. L'Atalanta è in forcing costante ma manca il colpo vincente: Freuler libera di tacco Petagna, tiro a fil di palo. Poi bella progressione dello stesso Petagna, palla a Gomez che sbaglia lo stop a un passo dalla porta. La Fiorentina guadagna metri con il passare dei minuti: Kalinic stacca bene di testa ma manda a lato, poi Berisha si fa trovare pronto sul colpo di testa di Gonzalo Rodriguez e soprattutto sul tiro sporcato di Tello. Il primo tempo si chiude con una mischia in area viola su punizione di Gomez, nulla di fatto.



Via alla ripresa e un cambio nell'Atalanta: fuori D'Alessandro e dentro Grassi, che va a posizionarsi a centrocampo, con Kurtic che torna sulla trequarti. Fiorentina decisamente meno timida, grazie a un Ilicic più propositivo. Masiello compie un salvataggio provvidenziale, anticipando proprio Ilicic. Vecino manda a lato, poi l'arbitro annulla un gol in rovesciata di Kalinic per fuorigioco. Insiste la Viola. Gasp decide a questo punto di inserire Mounier per Kurtic per un'Atalanta ancora più offensiva. Paulo Sousa risponde con un Bernardeschi non al meglio per Chiesa. E l'Atalanta va vicinissima al vantaggio in due occasioni ma Tatarusanu dice no a Freuler, poi salva miracolosamente sulla linea. Poi Grassi sfiora la traversa. Ultima mossa di Gasperini: Paloschi per Petagna. Nella Fiorentina entra Babacar per Kalinic. Ma non cambia nulla. Finisce 0-0. L'Atalanta raggiunge la quota record di 52 punti ma si ferma dopo quattro vittorie consecutive. Per la Fiorentina un pari che serve a poco.