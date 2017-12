Serie A: Torino-Atalanta 1-1, Ilicic replica a N'Koulou

LA PARTITA

Mentre davanti si viaggia a pieno ritmo, la corsa per l'Europa League ha tutt'altra andatura e Torino-Atalanta ne è un manifesto perfetto. Granata e bergamaschi, insieme a metà classifica a quota 20 punti, pareggiano una gara equilibrata e molto tattica, dove nessuna ha troppa voglia di rischiare. Nel primo tempo il ritmo è decisamente intenso, ma è la componente tattica a fare la voce grossa: gli spazi sono intasati, le squadre corte e l'attenzione massima. Il primo lampo arriva infatti al 34' ed è frutto di un'invenzione di Ljajic, che prima offre a Obi la chance per l'1-0 mentre pochi istanti è lo stesso serbo a farsi respingere un destro da Berisha. Il gol è rinviato al 45', quando N'Koulou sfrutta di testa un angolo di Ljajic e supera Berisha.



Il 4-3-3 di Mihajlovic, ordinato per 45 minuti, va in tilt nella ripresa con l'ingresso in campo di Ilicic. La mossa di Gasperini (dentro l'ex Fiorentina al posto di uno spento Kurtic), infatti, toglie parecchi riferimenti alla difesa granata e offre diverse soluzioni a Petagna, che non va quasi mai alla conclusione ma è fondamentale come regista avanzato. E' suo il meraviglioso assist per Ilicic, a segno subito al 54' con un sinistro da pochi passi. Ed è sempre suo il cross per lo sloveno al 69', quando per poco Sirigu non viene beffato sul secondo palo.



L'Atalanta sta bene fisicamente - per quanto visto molto più del Torino - anche se dietro il trio Toloi-Caldara-Masiello non è impeccabile e viene graziato dalla scarsa vena di Belotti, ancora a secco nonostante il grande lavoro in entrambe le fasi. Mihajlovic prova a scuotere la squadra con l'ingresso di Boye al posto di Obi (72'): il Torino passa al 4-2-3-1 ma anche l'inserimento di Edera (all'80' al posto di Iago) non alimenta più di tanto un attacco che fa fatica anche solo a creare occasioni. E mentre l'Atalanta - decisamente meno brillante rispetto alla squadra ammirata nella scorsa stagione - ha l'ottimo alibi dell'impegno in Europa League, i numeri non sono teneri con Mihajlovic: nelle ultime 10 gare sono arrivati nove punti, frutto di sei pareggi e soltanto una vittoria. Troppo poco per chi ha sbandierato ambizioni importanti.