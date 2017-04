Serie A: Roma che sofferenza, con l’Atalanta finisce 1-1

LA PARTITA

Ci sono solo fantasmi nelle ultime quattro sfide che la Roma ha giocato contro l’Atalanta. Sono arrivati 2 pareggi e 2 sconfitte contro la Dea, e anche per questo, nonostante l’assenza pesante del Papu Gomez, Luciano Spalletti ha tenuta ben alta la tensione nella vigilia. Gasperini è penalizzato da assenze pesanti. Si arrende anche Berisha e così al suo posto in porta gioca Gollini. Parte meglio l’Atalanta e dopo soli 2 minuti Rüdiger tiene in gioco Kurtic, che mette in area una palla perfetta per Hateboer che viene chiuso nel momento decisivo dal difensore tedesco e da Manolas. Altri 7 minuti ed è Petagna a scaricare al lato un sinistro potente.



La risposta giallorossa dopo un quarto d’ora è tutta nel colpo di testa di Fazio che si perde sul fondo. Giallorossi opachi, ci prova anche Dzeko al 18’ ma la conclusione a giro è alta. La superiorità dell’Atalanta si concretizza al 22’. Conti è bravo in percussione sulla fascia sinistra a saltare Rüdiger e mette una palla al centro che Kurtic di prima intenzione insacca con precisione. In un pomeriggio molto caldo, la Roma fa fatica a costruire gioco contro una squadra messa bene in campo da Gasperini, con le linee strette, e rischia di capitolare ancora al 33’. Duello in velocità che Petagna vince su Fazio, ma la difesa giallorossa riesce a rimediare. La prima parata di Gollini due minuti dopo, arriva su palla inattiva. Il calcio d’angolo viene colpito da De Rossi di testa, il portiere dei bergamaschi si distende e blocca senza problemi. La Roma è stordita dallo svantaggio, troppo lunga in campo e la naturale conseguenza è che l’Atalanta riesce a controllare il gioco con facilità rubando palloni e cercando la ripartenza.



La fortuna per Spalletti è che a Gasperini manchi un velocista come il Gomez. Si riparte e la mossa di Spalletti è quella di spostare Rüdiger al centro e sostituire Manolas per sfruttare sulla destra la corsa del nuovo entrato Bruno Peres. 5 minuti e il tecnico giallorosso già raccoglie i frutti. Pallone che spiove dalla sinistra Salah è bravo a fare sponda in area per Dzeko che insacca a pochi passa da un Gollini incolpevole. Per il bomber bosniaco è il 25esimo sigillo in campionato. E’ una Roma molto diversa e al 10’ De Rossi va vicinissimo alla rete dell’anno. Su calcio d’angolo spiovente, il centrocampista si coordina e in mezza rovesciata prende il palo esterno. Altri 2 minuti e a sfiorare il vantaggio è Dzeko che in scivolata non riesce a trovare la porta. La Roma ha cambiato passo e a sfiorare il sorpasso è Perotti ma Gollini si distende e respinge il pallone. I giallorossi sono anche sfortunati al 20’ con il tiro clamoroso di Nainggolan che si stampa sull’incrocio dei pali con Gollini immobile.



La Roma ha profuso il massimo sforzo e così l’Atalanta prova a riprendere fiato e riorganizzarsi. I giallorossi tornano ad affacciarsi dalle parti del portiere bergamasco al 35’. Fazio non trova la palla, su calcio d’angolo a pochi passi dalla rete. Il finale è il più classico degli arrembaggi ma l’Atalanta riesce a controllare senza affanni. Il sorriso della Dea è beffardo. La frenata della Roma brusca e la Juventus vola via, come i sogni di gloria e Luciano Spalletti sempre più vicino all’addio.