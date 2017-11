Serie A: Rizzo acciuffa l'Atalanta, 1-1 con la SPAL

5 novembre 2017

Un primo tempo divertente quello di Bergamo; la prima vera occasione arriva al 14’ quando Petagna, sul cross perfetto del Papu Gomez, gonfia la rete di testa ma la posizione dell’attaccante è di off-side e il gol viene annullato. Al 23’ arriva però il vantaggio bergamasco: sugli sviluppi di un corner, Toloi rimette la palla in mezzo e Cristante, con un preciso destro, batte Gomis. Al 37’ Vicari deve lasciare il campo per un problema muscolare e al suo posto entra Costa. Negli ultimi minuti la SPAL ritorna a farsi vedere, chiudendo il primo tempo in attacco. Ad inizio ripresa Petagna ha l’occasione di segnare il 2-0 grazie al perfetto cross di Gomez ma il numero 29 la mette fuori. Al 59’ Mattiello impegna Berisha con un sinistro dall’area piccola ma il portiere effettua una super parata. Al 63’ arriva il pareggio di Rizzo che, appena entrato, sfrutta il tacco di Antenucci e batte Berisha con un potente destro. Al 68’ Freuler riceve il rosso diretto dopo la visione della VAR da parte di Chiffi per una dura entrata su Viviani. Sul finale la SPAL sfiora il gol colpendo il palo, tiro di Antenucci e deviazione di testa di Toloi provvidenziale.

LE PAGELLE

Gomez 6,5: Sicuramente il migliore in campo per i bergamaschi. Serve dei palloni che devono essere solo insaccati in rete ma i suoi compagni non riescono a sfruttare queste perle.

Freuler 4,5: Con un’entrata scellerata lascia i suoi in 10 nella mezz’ora finale. Chiffi ha bisogno della VAR per decidere ma poi caccia il centrocampista

Rizzo 6,5: Entra e sigla la rete del pareggio; meglio di così è difficile. Il suo ingresso porta freschezza nella fase d’attacco degli ospiti.

Viviani 6.5: Oggi gli manca solo il gol ma corre e si fa in quattro per la squadra; sfiora la rete in un paio di occasioni. Buona la sua gara.

Haas 6: Gasperini gli concede il debutto con la maglia nerazzurra; gioca appena 20 minuti ma si fa sentire in mezzo al campo.