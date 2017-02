Serie A, Palermo-Atalanta 1-3: i nerazzurri restano in zona Europa

LA PARTITA

Nessuna sorpresa nelle formazioni in campo. Gasperini conferma l'11 che ha battuto il Cagliari, Lopez ritrova Gonzalez e Goldaniga dopo il turno di squalifica e sono gli unici cambi rispetto alla vittoria sul Crotone. L'Atalanta parte a razzo e in meno di un minuto, Gomez impegna Posavec, dopo la bella combinazione con Petagna. Si capisce l'intenzione della Dea: fare la partita asfissiando gli avversari e così piovono occasioni. Il dialogo tra Papu e Petagna è costante, ma l'assedio dura solo per i primi 10'. I bergamaschi si allungano concedendo spazi al Palermo, trascinato da Embalo e Nestorvoski. Quando però decidono di ripartire e alzare il ritmo, i ragazzi di Gasperini sono imprendibili. Così i rosanero si fanno trovare scoperti su Conti, pescato solo in mezzo all'area dal traversone preciso di Spinazzola. A due passi da Posavec, il difensore la schiaccia dritto in porta per l'1-0 (19'). La retroguardia del Palermo è disastrosa anche in occasione del raddoppio nerazzurro, 7' più tardi. Jajalo perde un pallone semplice sulla trequarti e per il Papu è un gioco da ragazzi bruciare l'impreparata difesa avversaria in contropiede. Terzo gol consecutivo e nono stagionale per l'argentino che supera il suo personale record di centri in A. Il Palermo sembra accusare il colpo, mentre l'Atalanta prova a gestire. Forse proprio l'atteggiamento della Dea rinfranca la squadra di Lopez, che al 41' accorcia le distanze con la bella inzuccata di Chochev ben imbeccato da Bruno Henrique.



Nella ripresa, i rosanero insistono alla ricerca del pari, ma non riescono ad alzare il ritmo. Lopez prova a inserire forze fresche togliendo Trajkovski per Diamanti, ma i siciliani, pur creando difficoltà in copertura all'Atalanta e tre chance con Nestorovski, non riescono a impattare. I nerazzurri, invece hanno due occasioni per chiuderla, con Petagna al 18' st e soprattutto con la traversa colpita da Spinazzola al 25'. Il match resta aperto. Nestorovski è sempre l'uomo del Palermo più pericoloso, l'ultimo ad arrendersi, ma il macedone alla mezz'ora spreca malamente la migliore delle occasioni costruite. E come spesso capita nel calcio, arriva la punizione. Ancora una distrazione della difesa rosanero, Gomez fa una magia e Cristante in tuffo chiude i conti con il gol dell'ex. L'Atalanta torna a vincere in trasferta dopo un mese, il Palermo incassa la 16ma sconfitta in campionato, la prima con Lopez in panchina.