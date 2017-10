Serie A: l'Udinese batte 2-1 l'Atalanta in rimonta

29 ottobre 2017

LA PARTITA

Delneri schiera a sorpresa Ingelsson nell'undici titolare, lasciando in panchina Perica. Cambio dell'ultimo minuto nell'Atalanta: Gomez è vittima del riacutizzarsi del dolore al piede, in campo al suo posto Ilicic in coppia con Petagna, spalleggiati da Kurtic. Gara equilibrata nella prima mezz'ora con uno squillo per parte: prima Spinazzola impensierisce Bizzarri con un tiro-cross deviato, poi Danilo scalda le mani a Berisha con un gran destro dalla distanza. A rompere gli equilibri ci pensa Kurtic, che servito da Toloi, batte Bizzarri con un destro a incrociare. Immediata la reazione dell'Udinese con Adnan che sfiora il palo con una potente conclusione da lontano. De Paul, innescato da Fofana si fa ipnotizzare da Berisha. Ingelsson raccoglie palla ma non inquadra la porta. Allo scadere Spinazzola la tocca di mano in area su cross di Ingelsson: per l'arbitro Rocchi è rigore, che De Paul non sbaglia.



Gasperini cambia a inizio ripresa: fuori De Roon, dentro Freuler. Delneri inserisce Matos per Fofana e più tardi Hallfredsson per Ingelsson. Partita bloccata e dai ritmi bassi, con le due difese che amministrano senza problemi. Al 23' ecco il lampo Udinese con Barak, che si destreggia tra quattro avversari e lascia partire un potente sinistro a infilare la porta di Berisha. A questo punto doppio cambio per Gasperini: Vido per Petagna e Orsolini per Ilicic. Il finale è thrilling: Maxi Lopez trattiene Cristante in area. Rigore. Sul dischetto va lo stesso numero 4 nerazzurro, che si fa respingere il tiro da Bizzarri. E ancora Caldara segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Finisce 2-1, altra boccata d'ossigeno per Delneri e altra battuta d'arresto per l'Atalanta. Che ora si rituffa in Europa.