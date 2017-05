Serie A: Empoli occasione persa, l’Atalanta vince 1-0

LA PARTITA

Sono dieci anni che l’Empoli non fa gol all’Atalanta al Castellani, una statistica che i toscani devono cancellare per conquistare una vittoria che varrebbe la terza salvezza consecutiva, un record per la squadra di Martusciello. Il tutto naturalmente se la Juventus farà il suo dovere battendo allo Stadium il Crotone. I nerazzurri sono praticamente certi del quinto posto con il Milan lontano sei punti a 180 minuti dalla fine. A guidare l’attacco dei toscani l’esperto Maccarone che fa coppia con Pucciarelli. Gasperini conferma Gomez e Petagna con Kurtic in appoggio.



Si comincia a ritmi blandi, l’Atalanta non affonda il colpo e i toscani come sempre aspettano l’avversario pronti a sfruttare le ripartenze. Una tattica che questa volta non paga. Anche perché il Papu Gomez al 13’ si conferma implacabile segnando su assist di Freuler il quindicesimo gol in serie A. Ma il sinistro si va a insaccare anche grazie alla complicità di Skorupski. La squadra di Martusciello è scossa e così ad andare vicini al raddoppio sono i bergamaschi, ma al 29’ Skorupski questa volta è sicuro nella respinta di pugni sul tiro potente ma centrale di Freuler. Passano i minuti ma non cambia l’atteggiamento della squadra di Martusciello, che subisce il predominio territoriale dei ragazzi di Gasperini e non impegna Gollini spettatore non pagante di un primo tempo che si chiude con l’Atalanta avanti 1-0 senza troppi sforzi.



Le parole di Martusciello durante l’intervallo non hanno svegliato l’Empoli che rientra in campo senza la cattiveria che servirebbe per trovare il pareggio. La mossa del tecnico campano non tarda ad arrivare con l’ingresso in campo dopo 5’ minuti di Dimarco per Krunic. Ma a sfiorare il raddoppio con Kurtic e Gomez è l’Atalanta con Skorupski reattivo sulla conclusione del centrocampista sloveno. I toscani ora sbandano ma trovano la forza di reagire al 14’. L’occasione clamorosa capita sui piedi di El Kaddouri, con Maccarone che gli serve dalla destra una palla solo da spingere in porta. Peccato che il fantasista pensi bene di sparare il pallone addosso a Masiello posizionato sulla linea di porta. Poi sulla respinta il marocchino colpisce incredibilmente ancora una volta Masiello. I toscani non trovano la forza di attaccare l’Atalanta che fallisce il colpo del ko con Conti che spara alto sulla traversa a sette minuti dalla fine. Poi sui titoli di coda Paloschi si divora il raddoppio sparando addosso a Skorupski. La squadra di Martusciello non punge e così a fare festa a fine partita sono i ragazzi terribili di Gasperini che raggiungono quota 69 punti. Per l'Empoli a Palermo saranno altri 90 minuti di sofferenza.