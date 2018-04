Serie A: Cristante regala la vittoria all'Atalanta

27 novembre 2017

Il primo incontro in Serie A tra Atalanta e Benevento si apre su ritmi elevati, con i campani da subito aggressivi e organizzati. I nerazzurri sfondano unicamente sulla sinistra: il duello Gomez-Venuti è dominato dal folletto argentino. Proprio dai piedi del numero 10 nascono i pericoli maggiori per la porta di Brignoli, come in occasione del colpo di testa di Hateboer, che non centra lo specchio da pochi passi. Per il Benevento, l'uomo più in forma è senza dubbio Armenteros, che al 22' calcia dal limite sfiorando il palo e al 40' incorna di testa in area chiamando Berisha al miracolo. Si va negli spogliatoi sul parziale di 0-0.



A sorpresa, non rientra in campo Armenteros nel Benevento, che accusa problemi fisici e viene sostituito da George Puscas. I campani tengono fin da subito il baricentro basso e rischiano più volte di passare in svantaggio: prima Cristante impegna Brignoli di testa, poi Masiello con il piatto non riesce a trovare la porta da ottima posizione. Gasperini passa quindi al 4-2-3-1 inserendo Ilicic al posto di Toloi, e l’Atalanta trova il vantaggio con il giocatore più in forma: diagonale dal limite di Cristante e palla all’angolino. Quinto gol in campionato per l’ex Benfica. Nessuna reazione da parte del Benevento, gli orobici possono tornare al successo in campionato dopo oltre un mese: finisce 1-0 all'Atleti Azzurri d'Italia.