Serie A: Cagliari corsaro, battuta 2-1 l'Atalanta

30 dicembre 2017

Torna il sorriso al Cagliari dopo due sconfitte consecutive, nella 19ª giornata di Serie A i sardi piegano 2-1 l'Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia grazie al colpo di testa di Pavoletti (6') e al diagonale mancino dell'ex Padoin (23'). I nerazzurri accorciano allo scadere con Gomez (91') ma cadono dopo cinque risultati utili. Nel finale espulso Miangue (94') ma i rossoblù vincono e risalgono in classifica.

IL TABELLINO

ATALANTA-CAGLIARI 1-2



Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6, Mancini 5 (19'st Cristante 6), Masiello 5.5; Hateboer 5.5, De Roon 5.5, Freuler 6, Spinazzola 5; Ilicic 5.5 (41'st Orsolini sv); Petagna 5 (1'st Cornelius 5), Gomez 5. A disp.: Berisha, Rossi, Gosens, Caldara, Vido, Castagne, Kurtic, Haas, Bastoni. All. Gasperini 5.5.

Cagliari (3-5-2): Rafael 6.5; Romagna 6, Ceppitelli 6, Andreolli 6 (8'st Pisacane 6); Farago 6.5, Ionita 6, Cigarini 6.5, Padoin 7, Miangue 5.5; Farias 6 (41'st Deiola sv), Pavoletti 6.5 (29'st Sau 6). A disp.: Crosta, Cragno, Van Der Wiel, Cossu, Giannetti, Capuano, Melchiorri. All. Lopez 7.

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 6' Pavoletti (C), 23' Padoin (C), 46'st Gomez (A)

Ammoniti: Cigarini (C), Andreolli (C), Miangue (C)

Espulsi: Miangue (C) al 94' per doppia ammonizione