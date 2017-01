Serie A: Atalanta-Sampdoria 1-0, decide Gomez su rigore

LA PARTITA

Gasperini è in tribuna perché squalificato, ma trova comunque il modo di lasciare il segno sulla partita sorprendendo tutti con l'esordio in campionato per i gioiellini Melegoni (al debutto assoluto in prima squadra) e Bastoni, che aveva già giocato col Pescara in Coppa Italia. Giampaolo lascia Muriel in panchina, affiancando Schick a Quagliarella, e in difesa schiera Pavlovic a sinistra.



Dopo 20 minuti di grande equilibrio e pochissime emozioni - con la Samp più attiva nella metà campo avversaria e l'Atalanta attendista – le squadre provano ad aumentare il ritmo. Petagna riscalda i guantoni di Puggioni, dall'altra parte è Quagliarella a rendersi protagonista prima con una girata di sinistro al volo, sul fondo, poi con una conclusione fuori misura. Alla mezz'ora l'occasione più importante per la Samp: Bruno Fernandes serve Schick, che si divora il possibile vantaggio sparando in curva dal limite dell'area piccola. L'Atalanta prova a spingere cercando gli inserimenti dei centrocampisti, una strategia che le fa imbastire una buona chance murata dai blucerchiati, un gol di Petagna, ma in offside, e nessuna clamorosa opportunità, mentre la Samp va all'intervallo con qualche rimpianto in più.



La prima in A di Melegoni dura un tempo, ma i nerazzurri tornano in campo con una determinazione diversa e al 10' trovano il vantaggio. Prima Gomez costringe Puggioni al colpo di reni, poi, dal successivo calcio d'angolo, Petagna cade in area contrastato da Torreira. Per Rizzoli è calcio di rigore e il Papu non sbaglia. L'Atalanta è in vantaggio. La mossa di Giampaolo è passare al tridente con Muriel che rileva Linetty. La contromossa del vice di Gasperini, Gritti è virare sulla difesa a 4 con l'inserimento di Zukanovic per Conti. La partita resta molto equilibrata, con le due squadre alla continua ricerca del gol. Al 20' Freuler sciupa la chance per il raddoppio, dall'altra parte Muriel si spende in un paio di azioni personali, poi è il provvidenziale recupero di Masiello su Schick ad evitare che il ceco si ritrovi a tu per tu con Berisha. L'Atalanta crea un'altra manciata di opportunità per chiudere la partita con Spinazzola, Petagna e l'instancabile Gomez, ma senza trovare la porta. A decidere il match è un episodio, che non annulla i meriti di una buona Atalanta. I tifosi sognano l'Europa, Gasperini sta provando a raggiungerla con tanti giovani e l'estro del Papu. La Samp, invece, subisce un altro pesante ko. Gioca bene, ma non vince dal 4 dicembre, soprattutto per una condizionante sterilità in attacco. Il calendario offre ora Roma e Milan, non certo gli avversari migliori per invertire la rotta.