Serie A: Atalanta-Empoli 2-1, D'Alessandro decisivo al 94'

Nell'anticipo della 18.ma giornata di campionato, l'Atalanta vince in rimonta contro l'Empoli grazie a un gol di D'Alessandro al 94'. A Bergamo finisce 2-1 per la squadra di Gasperini, che a inizio ripresa (51') va sotto quando Mchedlidze devia in porta una punizione di Dimarco. I nerazzurri pareggiano grazie al destro di Kessie al 74', poi in pieno recupero è D'Alessandro a risolvere tutto in mischia.

LA PARTITA

Natale al sesto posto per l'Atalanta, che chiude questa prima parte di campionato con una vittoria sofferta e particolarmente importante dopo tre gare nelle quali era stata raccolta la miseria di un punto. La banda di Gasperini - che paga anche un calo inevitabile dopo un filotto magico - rischia grosso contro l'Empoli e riesce a ribaltare la sfida grazie a due forze fresche, Kessie e D'Alessandro, che entrano dalla panchina e inchiodano i toscani a una manciata di secondi dalla fine.



Gasperini conferma la coppia d'attacco Petagna-Gomez, che però nel primo tempo fatica molto come il resto della squadra. L'Empoli, chiuso nella propria metà campo, fa di tutto per tenere un ritmo basso e per spezzare la fluidità dei bergamaschi, che così non salgono mai di giri e risultano di conseguenza poco pericolosi. Il Papu si accende a intermittenza, ma nei primi 45' si perde al momento decisivo mentre dalle fasce, a parte qualche accelerazione di Spinazzola, arriva ben poco per il fisico di Petagna o per gli inserimenti di Kurtic, che viene tolto da Gasp all'intervallo per lasciare spazio a Kessie.



L'ingresso dell'ivoriano trasmette energia a tutta la squadra, che però si distrae al 49' e viene così colpita alla prima occasione: Dimarco, sugli sviluppi di una punizione, trova il sinistro di Mchedlidze per l'improvviso 0-1. La reazione nerazzurra è veemente e si concretizza al minuto 74 quando Kessie sfrutta un servizio di Gomez e fa secco Skorupski sul primo palo. L'1-1 inaugura l'assalto dei bergamaschi, assetati di vittoria e vicini al bis all'81', ma stavolta la traversa dice no allo scatenato Kessie. Così, per celebrare di nuovo i tre punti quasi un mese dopo l'ultima volta, Gasperini deve attendere il 94': l'ivoriano, sempre lui, sfonda a sinistra e crossa al centro, dove Gagliardini cerca di colpire ma viene respinto da Skorupski; sulla sfera si avventa però D'Alessandro, che in mischia trova il corridoio giusto per festeggiare il Natale al sesto posto in classifica.