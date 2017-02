Serie A: Atalanta-Crotone 1-0, la Dea è quarta da sola

Nel secondo anticipo della 25a giornata di Serie A, l'Atalanta batte 1-0 il Crotone e si porta almeno per una notte al quarto posto in solitario, con 3 punti di vantaggio sull'Inter. Dopo un primo tempo bruttissimo e senza emozioni, il match dello Stadio Azzurri d'Italia viene deciso da un gol di Conti al 48': il terzino festeggia al meglio la convocazione in Nazionale. Nel finale Gomez è fermato dalla traversa.

IL TABELLINO

ATALANTA-CROTONE 1-0

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Fruler, Spinazzola; Kurtic; Gomez (46' st Cristante), Petagna. A disp.: Gollini, Zukanovic, Dramè, Raimondi, Grassi, Migliaccio, D’Alessandro, Mounier, Pesic, Paloschi, Hateboer. All. Gasperini.

Crotone (3-4-3): Cordaz; Ceccherini, Dos Santos (27' st Simy), Ferrari; Rosi, Barberis, Crisetig; Sampirisi, Acosty (33' st Nalini), Falcinelli, Stoian (17' st Tonev). A disp.: Festa, Viscovo, Dussenne, Mesbah, Martella, Capezzi, Sulijc, Trotta, Kotnik. All. Nicola.

Arbitro: Banti

Marcatori: 3' st Conti (A)

Ammoniti: Rosi (C), Dos Santos (C), Freuler (A), Ferrari (C), Crisetig (C), Ceccherini (C), Conti (A)

Espulsi:

Note: