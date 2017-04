Roma, è il giorno di Kessié

27 aprile 2017

Si decide il futuro di Franck Kessié alla Roma. E oggi sarà una giornata fondamentale. E' previsto infatti il summit tra la società giallorossa, l'Atalanta e l'agente del calciatore. Una trattativa che in attesa di Monchi, Frank Massara ha già chiuso per 25 milioni di euro più bonus il giovane Marchizza e il possibile inserimento di Tuminiello. Non dovrebbero esserci sorprese anche se in pressing sull'agente Atangana ci sono Chelsea e City con la squadra di Conte che avrebbe messo sul piatto 40 milioni.