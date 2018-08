27/08/2018

IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 1-3

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, Pastore. A disp.: Mirante, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Coric, Zaniolo, Kluivert, Nzonzi, Schick, El Shaarawy, Perotti. All.: Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Dijmsiti, Mancini, Palomino; Castagne, Valzania, Pessina, Ali Adnan; Pasalic; Rigoni, Zapata. A disp. : Berisha, Rossi, Hateboer, Toloi, Reca, Masiello, Gosens, Freuler, De Roon, Gomez, Barrow, Cornelius. All.: Gasperini.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 2' Pastore (R), 19' Castagne (A), 22' Rigoni (A), 38' Rigoni (A)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno