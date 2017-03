Percassi va da Zhang in Cina: nasce l'alleanza Inter-Atalanta

30 marzo 2017

Percassi ha visitato la sede Suning a Nanchino, dove le parti hanno discusso di collaborazioni commerciali nel calcio, cosmetica, food&beverage, moda e altri settori. "In principio, quando Suning ha preso l'Inter, in Italia c'erano molti dubbi perché non conoscevano i cinesi - ha commentato il presidente dell'Atalanta -. Suning ha la forza delle imprese, è una buona possibilità. Le imprese cinesi hanno la forza di entrare nel calcio italiano, che dà loro un grande impatto. Alla squadra Suning ha dedicato tanta fatica e un forte sostegno finanziario, che si traduce in uno sviluppo futuro senza limiti, in futuro avrà un impatto molto grande nel mondo dello sport italiano. Nella consapevolezza del marchio italiano, l'Inter di Suning è un partner ideale, a loro piace poter entrare nei dettagli del mercato, è una cosa positiva".



Le parole del presidente bergamasco annunciano dunque un futuro particolarmente importante per l'Inter di Zhang, che - come riferito da Tuttosport - con Percassi potrebbe presto chiudere nuovi affari di mercato, inteso quello calcistico, come avvenuto a gennaio con Gagliardini. E visto il campionato dell'Atalanta, i gioielli appetibili non sono pochi a cominciare da Petagna e Conti, ma anche i giovanissimi Bastoni e Melegoni sono profili che interessano il ds Ausilio, che in cambio potrebbe girare ai nuovi partner alcuni giocatori come Dimarco, Miangue, Caprari e Pinamonti, che difficilmente nella prossima stagione troverebbero molto spazio nella rosa di Pioli.



Intanto l'Inter prosegue nella sua caccia a un esterno di valore e i nomi caldi rimangono soprattutto due: Berardi e Bernardeschi. Come riferito dal Corriere dello Sport, la trattativa per il giocatore del Sassuolo dovrebbe essere più semplice perché - oltre al fatto che il corteggiamento a Berardi dura dall'estate scorsa - le richieste del club di Squinzi sono inferiori rispetto alla cifra pretesa dalla famiglia Della Valle per il suo talento. Così il d.s. nerazzurro Ausilio cercherà di stringere con gli emiliani nelle prossime settimane, mentre Lamela - fermo fino a fine stagione per un infortunio all'anca - è una pista che si raffredda.