Papu Gomez compie 29 anni: "Atalanta realtà bellissima"

15 febbraio 2017

Giorno speciale in casa Atalanta con il Papu Gomez , uno dei protagonisti di questa incredibile stagione, che ha spento 29 candeline. Premium Sport c'era e ha regalato al capitano della Dea una fascia speciale con dieci immagini. "Siamo una bellissima realtà, speriamo di fare come il Sassuolo l’anno scorso. Mi piace l’idea che in questa società danno molta importanza ai giovani ragazzi italiani e penso che debba essere seguita da tutte le altre società. Siamo una bella squadra e abbiamo anche un grande allenatore: speriamo che quest’anno sia un anno importante", ha detto l'attacante argentino in esclusiva.

Sulla fascia da capitano dieci immagini significative, lo spunto per l'intervista di Dario Donato. L'argentino è diventato una star sui social: "Nella vita privata sono come sui social? No, non sono un capocomico, sono tranquillo e abbastanza timido con la gente che non conosco. Sui social cerco di farmi vedere come sono, così anche le persone si rendono conto che noi calciatori siamo persone normali".