Papu Gomez: "Atalanta in Europa e io resto"

9 febbraio 2017

La promessa di Papu Gomez fa sognare i tifosi dell'Atalanta. "Io sto benissimo a Bergamo, ho un contratto fino al 2020. Se otteniamo la qualificazione in Europa rimango", ha detto l'Eco di Bergamo. Le sirene di mercato per l'argentino sono tante: "Ho ricevuto due chiamate da club italiani (Milan e Roma, ndr). Mi hanno chiamato anche dalla Cina". In casa Dea è il personaggio del momento: "Un onore essere il leader. Vorrei segnare almeno 10 gol".

All'orizzonte c'è la sfida con il Palermo: "Domenica è una battaglia come ogni partita, nulla è scontato perché il Palermo è una squadra che non si merita questi punti per la rosa che ha e non sarà facile. Se noi facciamo come stiamo facendo possiamo vincere tranquillamente. Ho vissuto anni molto belli a Catania, speriamo di fare un altro gol a Palermo".