Liverpool, idea Gomez per il dopo Coutinho. Ma rischia di perdere Salah

10 gennaio 2018

Incassati 160 milioni per la cessione dell'ex interista, ovvio che ora il Liverpool pensi a come investire sul mercato almeno parte del consistente gruzzoletto. Secondo Tuttosport, sarebbe Gomez uno dei prescelti da Jurgen Klopp a cui piace, e parecchio, il 29enne argentino. Ma va subito detto che il Papu è il simbolo della Dea e dei suoi miracoli nell'era Gasperini: è difficile pensare che in una stagione in cui i nerazzurri sono in corsa su tre fronti e stanno continuando a stupire, Percassi ceda proprio il suo pezzo più pregiato. Certo, il denaro muove molte cose: se i Reds dovessero fare un'offerta di una certa consistenza, e visto il recente incasso non dovrebbero nemmeno avere grossi problemi a farlo, in casa Atalanta forse inizierebbero a fare serie riflessioni. Ma la cifra dovrebbe essere davvero irrinunciabile considerando che in estate erano stati già rifiutati 20 milioni per il Papu. Altrimenti, arrivederci e grazie.



Ma il Liverpool deve anche continuare a guardarsi dalle mire di altri club verso i propri gioielli: perso Coutinho, infatti, Klopp rischierebbe, secondo la stampa spagnola, di dover salutare un altro pezzo pregiato della sua rosa. Il Real Madrid, infatti, stando a quanto riportato da As, sarebbe parecchio infastidito, anche a livello mediatico, per il colpo del Barcellona e starebbe valutando come rispondere. E per questo avrebbe messo nel mirino Mohamed Salah, alla sua prima stagione con i Reds. L'egiziano sta facendo grandi cose in Premier: arrivato in estate dalla Roma per 42 milioni, l'esterno ha già realizzato 17 reti con la maglia del Liverpool e sarebbe, appunto, finito nel mirino dei galacticos. L'operazione, va da sé, sarebbe complicatissima: facile immaginare l'opposizione di Klopp alla cessione di un'altra pedina fondamentale anche se gli argomenti, a suon di milioni, di Florentino Perez potrebbero risultare convincenti. Zidane, interrogato su possibili nuovi arrivi a gennaio si è trincerato dietro un "non voglio nessuno" ma la crisi del Real, piombato a -16 dal Barcellona in Liga, potrebbe spingere il presidente a mettere mano al portafogli. Per rinforzare la rosa, certo, ma anche, e non ultimo, per ribadire che il potenziale economico non è alto solo in Catalogna ma anche nella Capitale. Insomma, una risposta sul mercato avrebbe anche un valore d'immagine.