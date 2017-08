Lazio, Tare: "Gruppo competitivo in Europa, ma siamo i favoriti"

25 agosto 2017

Ovviamente i fari sono puntati sulla doppia sfida con il Nizza di Balotelli e Sneijder, squadra fresca d'eliminazione dai preliminari di Champions per opera del Napoli: "Il Nizza è una squadra molto competitiva - sottolinea Tare -, perché ha lottato fino all'ultimo lo sorso anno per la vittoria finale della Ligue 1 e ha giocato due playoff Champions. Sarà una partita molto combattuta contro di loro. Il Zulte è una squadra ben organizzata in cui ci sono tanti giovani e lo scorso anno è stata la sorpresa del campionato belga mentre il Vitesse è la vincitrice della Coppa d'Olanda dello scorso anno e gioca un buon calcio".



Non è andata troppo bene all'Atalanta, che dovrà vedersela con Lione, Everton e Apollon Limassol. "E' stato un sorteggio tosto, ma siamo ugualmente contenti e orgogliosi, perché questa esperienza serve per fare crescere il club - le parole di Antonio Percassi, presidente del club nerazzurro -. Abbiamo grandi avversari, speriamo di fare bella figura. Siamo orgogliosi dei nostri tifosi, vogliamo rappresentarli bene, l'allenatore darà il meglio di sé per fare bella figura".



L'Atalanta giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia le proprie gare casalinghe, visto che lo stadio Atleti Azzurri d'Italia non è idoneo per i match in Europa. "E' un problema non giocare a Bergamo, ma ringraziamo il Sassuolo per l'ospitalità - dice Percassi -. La nostra priorità è il campionato. Spinazzola? Per noi + perdonato, resta nell'Atalanta, è un bravo ragazzo, dobbiamo recuperarlo sotto ogni punto di vista".