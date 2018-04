Juve top, Inter flop: le pagelle della stagione

JUVENTUS 9,5

Sesto scudetto di fila, terza Coppa Italia di fila con la sola "macchia" della Supercoppa Italiana persa contro il Milan. Leggendari è la parola giusta. A Cardiff per ottenere la lode

ROMA 8

Alla fine è stata la migliore delle squadre "terrene", ma brucia non poco come è uscita dall'Europa e dalla Coppa Italia. I casi Spalletti e Totti, poi, hanno reso pesante l'atmosfera

NAPOLI 7,5

Senza Higuain, ha trovato un Mertens stellare e ha dato spettacolo, ma nello sport contano i risultati. E sono stati peggiori dello scorso anno. Insomma, tanto fumo, ma di arrosto pochino

ATALANTA 8,5

Altro che salvezza tranquilla: quarta in campionato con il clamoroso ritorno in Europa. E quanti soldini hanno portato e porteranno le cessioni dei propri gioielli. Un capolavoro

LAZIO 7,5

In tanti davano "Inzaghino" spacciato ancora prima di iniziare e invece Simone ha stupito tutti, portando una squadra non certo super all'Europa League e in finale di Coppa Italia

MILAN 6,5

Montella l'ha riportato in Europa, anche se dalla porta di servizio nella stagione caratterizzata dal soffertissimo closing. La Supercoppa Italiana ha reso più che sufficiente il suo bilancio

INTER 4

Settima in campionato dietro ai cugini, fuori dall'Europa, male in Coppa Italia e sulla figuraccia internazionale stendiamo un velo pietoso. Il tutto col cambio di ben quattro allenatori. Serve altro?

FIORENTINA 5,5

I presagi erano negativi e alla fine si sono trasformati in realtà. Troppe tensioni tra società, tifoseria e Sousa. Si riparte da zero o quasi

TORINO 6,5

Mihajlovic ha rivitalizzato l'orgoglio granata e senza qualche scivolone di troppo si poteva pensare più in grande. Adesso bisogna sciogliere i dubbi su Belotti

SAMPDORIA 6,5

Una buona stagione dopo le sofferenze di dodici mesi prima. Ma per tornare a sognare serve fare di più, anche sul mercato

CAGLIARI 7

Il ritorno in Serie A è stato quasi trionfale, visto che la salvezza è arrivata in grande anticipo: Ma la squadra era ben strutturata

SASSUOLO 6,5

Ha pagato l'esordio in Europa League, dove con un pizzico di attenzione maggiore poteva fare più strada. Poi ha faticato a ingranzare in campionato

UDINESE 6

Senza infamia e senza lode, Delneri ha raddrizzato la barca. Sono mancati gli exploit

CHIEVO 6

Una volta ottenuto il traguardo della salvezza, si è seduto

BOLOGNA 6

Dietro hanno viaggiato a ritmi blandi e non c'è stato mai bisogno di premere sull'acceleratore

GENOA 5,5

Finale col brivido dopo un avivo ambizioso. Anche Preziosi ci ha messo del suo con le cessioni invernali e l'esonero part-time di Juric

CROTONE 8

Ha vinto il suo campionato all'ultima giornata. Sembravano spacciati, invece, Nicola, la squadra e la società hanno tenuto duro e sono stati giustamente premiati. Impresa

EMPOLI 4,5

Ha sonnecchiato pensando di essere al sicuro e quando si è reso conto dei rischi, non ha saputo reagire

PALERMO 4

Ha fatto di tutto per andare in Serie B e alla fine ci è riuscito. Magari sarà utile per il futuro

PESCARA 4

Nemmeno il ritorno del "mago" Zeman ha fatto il miracolo. Retrocessione mai in discussione