Inter-Atalanta 7-1: Banega e Icardi ora fanno paura

LA PARTITA

La cinquina di gol al 34' (tre volte Icardi, due Banega) è lo sproposito di una sfida che -incredibilmente- non c'è, non esiste. Per quello che Atalanta e Inter si portano appresso, per le qualità reciproche e per le attese che c'erano, ovvie, di una partita aperta, accesa e chissà quale esito. La cinquina è la somma di uno stato di catalessi atalantina che comincia dopo un quarto d'ora, dura una ventina di minuti e si consuma fino all'ultimo secondo. E sgorga così, all'improvviso, dopo un buon avvio e pruriti dalle parti di Handanovic.

Sembra, quel'avvio. un qualcosa per tenersi stretti l'imprevedibilità dell'esito finale come ci si attendeva. E invece al 15' quando Icardi si lancia da solo nella metà campo orobica deserta si capisce come i ragazzi di Gasperini pretendano forse troppo dal loro ardore, dalla loro voglia di sbalordire e di attaccare. Quel volo di Icardi è interrotto da Toloi che lo sgambetta al limite e se la cava col giallo. Punizione di Perisic, barriera, confusione, rimpallo su Icardi che al 17' sigla l'1-0.

E lì, è il buio davanti a Berisha. Gli interisti impazzano, gli atalantini annaspano. Al 23' Icardi salta Berisha che lo atterra, rigore e cucchiaio del capitano. Al 26' calcio d'angolo che Candreva e Banega amministrano senza disturbo, traversone e la solitudine di Icardi conduce (testa) al 3-0: Poi al 31' e al 34' è Candreva da destra a servire a Banega, in piena area, i palloni del 4-0 e del 5-0.

All'Inter riesce tutto, all'Atalanta resta lo spazio per evitare altri dolori e scovare -all'improvviso- l'assolo di Freuler che al 42' firma il 5-1. Col riposo che consegna un risultato che è una sentenza.

Sentenza che in avvio di ripresa presenta gli effetti di una autentica disfatta per Gomez e compagni. La bastonata del 6-1 dell'ex Gagliardini al 7' è il sigillo definitivo e anche morale, con Gasperini che a quel punto chiama a sé gli uomini migliori (Gomez e Kessie) quasi a voler dire: noi non cerchiamo altro da questa domenica, per favore -interisti- evitateci altre mazzate. A queste però non si sottrae Banega che al 23' calcia una punizione furba, e Berisha fa come i suoi: s'addormenta anche lui e il 7-1 è scritto.

Escono Banega e Icardi dopo le rispettive triplette e per le necessarie ovazioni. Non c'è altro, a questo punto, se non i numeri. L'Inter sorpassa l'Atalanta e si accomoda al quarto posto, nell'attesa che la Lazio giochi (domani) contro il Torino. Ai 5 gol di Cagliari si sommano questi 7 a Gomez e compagni, segno di una potenza in zona-gol che con Banega e Icardi sembra diventata persino eccessiva. Per i ragazzi del miracolo-Gasperini una breve immersione in quel clima di sobrietà che nelle ultime due settimane si era un po' smarrito. Succede.