Europa League, tutto facile per l'Atalanta: la Dea è ai playoff

16/08/2018

La partita, evidentemente condizionata dall’ampio vantaggio maturato dai bergamaschi all’andata, inizia su ritmi piuttosto bassi, con l’Atalanta a gestire il gioco ma senza affondare i colpi. Al 6’ la prima conclusione è di Pasalic, con un destro dalla distanza decisamente largo. Al 17’ ci prova Djimsiti di testa ma la sua deviazione è fuori bersaglio. Quattro minuti più tardi prova a farsi vedere Pessima: tiro deviato in angolo. Poco dopo altro colpo di testa da parte di Castagne e stavolta è il portiere ospite a parare. Gli israeliani si fanno vedere per la prima volta al 24’, con un tiro da fuori di Buzaglo parato facilmente da Golfini. Al 31’ il primo vero brivido lo regala Gomez su punizione: palla fuori di un soffio. Tre minuti più tardi l’Hapoel batte un colpo con la deviazione di testa di Tamas che però non trova la porta. Nel finale di tempo sono gli ospiti a farsi vedere ancora con Tamas e poi con Ginsari, ma Gollini è attento e all’intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa è Djimsiti il primo a sfiorare il gol, al 9, con un colpo di testa che Setkus è bravissimo a disinnescare. Al 18’ va al tiro Freuler, ma la conclusione è da dimenticare. Mira da rivedere anche per Castagne, al 21’, così come per il colpo di testa di Djimsiti, al 25’. Tutt’altra storia, invece, per il colpo di testa di Duvan Zapata, che appena un minuto più tardi porta in vantaggio l’Atalanta, su cross dalla destra di Castagne. Al 31’ la Dea potrebbe raddoppiare, ma Gomez, solo davanti a Setkus, conclude in diagonale mancando l’angolo opposto, con Zapata che non ci crede e manca una deviazione non impossibile. Il 2-0 arriva però lo stesso a tempo scaduto, con Cornelius che sfrutta alla perfezione l’assist di Pasalic e di sinistro deposita in rete. Tra l’Atalanta e l’Europa League c’è ora solo un ultimo ostacolo, che si chiama Copenaghen, che ieri ha battuto (2-1) ed eliminato il Cska Sofia. Andata giovedì prossimo a Reggio Emilia, ritorno il 30 agosto in Danimarca.