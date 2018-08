Europa League: l’Atalanta passeggia a Sarajevo e finisce 8-0

02/08/2018

Tutto facile, all’Asim Ferhatovic Hase Stadion, per una meravigliosa Atalanta , che vince 8-0 con il Sarajevo (2-2 nella gara di andata a Reggio Emilia) nel ritorno del secondo turno preliminare di Europa League e si qualifica senza problemi per il terzo turno. Partita subito in discesa per gli uomini di Gasperini che, dopo 18', sono già avanti 3-0 grazie alle reti di Palomino (4'), Gomez (15') e Masiello (18'). Al 28' ancora il Papu firma il poker nerazzurro, prima dell'autorete di Ahmetovic che chiude la pratica qualificazione e il primo tempo. Nella ripresa è Barrow -show: l'attaccante atalantino si prende la scena con una tripletta tra il 51' e l'87'.

LA PARTITA

L’Atalanta sfida il Sarajevo per il match di ritorno, valido per il secondo turno preliminare di Europa League. La gara di andata era terminata con un pareggio a Reggio Emilia (2-2), con i nerazzurri ripresi dopo aver sprecato il doppio vantaggio. La squadra di Gasperini non deve fare calcoli: bisogna vincere per passare il turno. I bosniaci hanno a disposizione due risultati su tre per ottenere il pass. Pronti, partenza e l’Atalanta si riversa subito in attacco e dopo quattro giri di lancette trova il vantaggio. Corner di Gomez direttamente verso la porta, la difesa del Sarajevo spazza male e favorisce l’intervento di testa di Palomino che non ha problemi a insaccare. L’Atalanta è assoluta padrona del campo. Al 14’ Gomez prende palla sulla sinistra del campo, rientra sul destro e lascia partire un tiro a giro che s’insacca sotto la trasversa in alto a destra del portiere. Al 18’ la Dea trova anche la terza perla. Gomez crossa al centro dalla destra ma la difesa bosniaca disimpegna in malo modo, la sfera termina sui piedi di Barrow che serve Masiello. Il difensore trova una bellissima marcatura con un destro rasoterra. L’Atalanta è incontenibile e non ha pietà dell’avversario: al 28’ Gomez con un destro da fuori area trova la rete del 4-0 con la sfera che s’insacca sotto la traversa in alto a destra di Pavlovic. Il primo tempo si chiude con la quinta rete dei nerazzurri: al 38’ Gomez crossa al centro direttamente da calcio d’angolo con Palomino lesto a deviare la palla alle spalle di Pavlovic.



La ripresa si apre ancora all’insegna dell’Atalanta: al 51’ cross di Hateboer dalla destra, Pavlovic smanaccia ma favorisce Barrow che insacca senza problemi. L’attaccante gambiano replica al 70’ con un mancino che s’insacca nell’angolino in basso a sinistra. All’86’ Barrow chiude i conti realizzando la terza rete personale con destro di sottomisura. Al triplice fischio la Dea festeggia il passaggio al terzo turno preliminare.