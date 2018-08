Europa League: Atalanta, niente scherzi con il Copenaghen

23/08/2018

L'Atalanta si gioca l’accesso ai gironi nel doppio scontro con i danesi: tra sette giorni il match di ritorno in Danimarca. Soliti dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro: Zapata favorito su Barrow, ballottaggi Gollini-Berisha in porta, Djimsit-Mancini in difesa e Pasalic-Pessina a centrocampo. Nella formazione di Solbakken coppia d’attacco N’Doye-Fischer.



Agosto è già decisivo per l’Atalanta: battere il Copenaghen per approdare ai gironi di Europa League. L’eliminazione dello scorso anno ad opera del Borussia Dortmund grida ancora vendetta, e la campagna d’Europa dei ragazzi di Gasperini è già arrivata ad un punto di svolta. Calcio d’inizio alle 20 al Mapei Stadium, di fronte l’ex squadra di Cornelius: non una corazzata, ma nemmeno una formazione del livello di Sarajevo e Hapoel Haifa. Lo sa bene la Juventus, che la incontrò nei gironi della Champions 2013/2014: in Danimarca fu un difficile 1-1, a Torino ci pensò Vidal. Ci vorrà la massima attenzione, oltre alla carica delle migliaia di tifosi nerazzurri pronti a invadere ancora una volta l’impianto di Reggio Emilia.

Soiiti dubbi di formazione per Gasp: chi giocherà tra i pali e chi sarà a fianco di Papu Gomez in attacco. Gollini-Berisha rimarrà uno dei dubbi più costanti dell’annata, mentre all’attacco Zapata, dopo la panchina con il Frosinone, è in vantaggio su Barrow, che potrebbe così diventare devastante a partita in corso contro una squadra che potrà essere stanca, sfruttando così la sua velocità contro i danesi. Out Palomino, ballottaggio Djimsit-Mancini in difesa, mentre Pasalic è favorito su Pessina per giocare alle spalle delle due punte.



Il Copenaghen ha superato tre di turni di qualificazione per aggiungere ai playoff: in Danimarca il campionato è molto più avanti (sesta giornata), e la formazione di Solbakken è reduce da un pari dopo la sconfitta dell’esordio e quattro vittorie di fila. Il tecnico dovrebbe puntare sul 4-4-2 con N'Doye e Fischer coppia d'attacco.



Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini.

Copenaghen (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Gregus, Zeca, Skov, Thomsen; N’Doye, Fischer. All. Solbakken.

Arbitro: Kralovec (Repubblica Ceca).