E il Papu diventa Quel nano infame su Instagram

18 gennaio 2017

Il Papu Gomez torna protagonista sui social. Questa volta, però, non è lui, ma il suo compagno di squadra Andrea Petagna a prendersi la scena su Instagram. L'attaccante classe '95, infatti, ha pubblicato una versione rivisitata della locandina del film Quel nano infame. A interpretare il ruolo del nano, al posto dell'attore statunitense Marlon Wayans, c'è proprio il Papu Gomez. Non è difficile credere che i due faranno presto tornare a far ridere il web.