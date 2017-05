Conti, dedica speciale: "Sei più bella dell'Europa"

13 maggio 2017

Notte magica per l'Atalanta e soprattutto per Andrea Conti, autore del gol contro il Milan. L'esterno, in rete nel primo tempo, dopo aver battuto Donnarumma si è tolto la maglietta (ammonito): sotto, sulla maglia bianca, una frase. "Sei più bella dell'Europa". Un messaggio molto probabilmente per la fidanzata del giocatore e un modo per esprimere tutto il proprio amore nella notte in cui la squadra bergamasca fa il suo probabile ingresso nelle Coppe Europee.