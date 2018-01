Bergamo in delirio: notte di festa per l'Atalanta

3 gennaio 2018

Notte di festa a Bergamo: i tifosi dell'Atalanta sono letteralmente impazziti di gioia per l'impresa di Gasperini e i suoi ragazzi, capaci di sbancare il San Paolo di Napoli e guadagnarsi la semifinale di Coppa Italia. Al loro ritorno all'aeroporto di Orio al Serio i nerazzurri sono stati accolti dai cori e dall'abbraccio degli ultras, dai fuochi d'artificio e da una passione che non accenna a spegnersi per una squadra capace di infilare un risultato storico dopo l'altro.