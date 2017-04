Atalanta-Sassuolo 1-1: Cristante risponde a Pellegrini

LA PARTITA

Un pareggio da Sliding Doors a Bergamo, dove l'Oscar come miglior attore protagonista per una volta è andato al nemico, Andrea Consigli, l'ex di turno capace di tirare il freno al treno bergamasco per l'Europa con tre interventi incredibili. L'1-1 tra Atalanta e Sassuolo ha confermato le rispettive qualità di squadra, ma penalizza oltremodo l'undici di Gasperini, presentando il conto per un pareggio fortunato negli eventi e non nel gioco. Pochi minuti prima del gol, infatti, Cristante stava per uscire dal campo per la terza e ultima sostituzione. Poi l'infortunio di Conti pochi secondi prima di un cambio che avrebbe costretto Gasperini a finire la partita sotto di un gol e in dieci, con Cristante a evitare la beffa di una sconfitta immeritata. La brutta notizia però la squalifica di Gomez in vista della trasferta di Roma più oltre al pareggio in sé.



Gli orobici hanno pagato caro un brutto errore di Caldara. Un abbaglio di gioventù, un intervento con troppa sufficienza a metà campo che sul finire del primo tempo ha lanciato Pellegrini a tu per tu con Berisha, con il gioiellino neroverde freddo davanti al portiere albanese. Un vantaggio esterno che il Sassuolo si è guadagnato con un episodio fortunato, ma costruito dopo un primo tempo attento a chiudere gli esterni a Gasperini, lasciando Gomez e Spinazzola (uscito infortunato all'intervallo) a tentare la giocata individuale senza mai trovare lo sbocco dalla parte opposta. La poca confidenza con il gol di Petagna ha fatto il resto davanti, permettendo ai neroverdi di ripartire con crescente malizia fino al vantaggio.



Nella ripresa però si è rivista l'Atalanta arrembante di sempre, in grado di chiudere il Sassuolo nei propri trenta metri senza possibilità d'appello, fino al momento dello "sliding doors", quello che ha cambiato la partita. Dopo l'ingresso di Meunier al posto di Conti, e non di Cristante, Ragusa si è divorato il gol del raddoppio davanti a Berisha, lasciando in gioco l'Atalanta che nel momento di massimo sforzo ha trovato il pareggio con il centrocampista sugli sviluppi di un calcio piazzato. Lì è salito in cattedra Consigli, miracoloso su Grassi e Caldara nel giro di due minuti, per poi ripetersi su Meunier nel finale per conservare un punto che fa male ai nerazzurri e morale per i neroverdi. Il rammarico per Gasp, semmai, sarà andare a Roma senza il Papu Gomez ammonito nel finale e squalificato.